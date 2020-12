Unos se aferraron a sus mototriciclos, otros, atacaron con palos y lanzaron frutas a los policías, todo para evitar que se lleven sus herramientas de trabajo. Los vendedores de frutas, panetones y otros, se enfrentaron a los agentes que incautaron 35 mototriciclos.

El operativo donde participaron más de 40 policías, se realizó en la Av. Ferrocarril y calles adyacentes. Los vehículos que son ensamblados entre moto lineal y triciclos que no cuentan con documentación para transitar, fueron retenidos.

Puñetes, patadas y empujones

Los comerciantes se resistieron, agrediendo a los agentes que trasladaban las unidades al depósito. En medio de puñetes, patadas y empujones, tres personas fueron detenidas.

El coronel PNP César Ramos explicó que son varias infracciones que cometen los ambulantes, invadir la vía pública, generar congestionamiento, venta ilegal ambulatoria y usar vehículos como tricimotos que no están regulados. No hay las tricimotos de manera legal”, refirió el jefe policial. Elmayor PNP Alexander Avellaneda, refirió que el 98% de éstas unidades no tienen placas.

Video relacionado:

Bronca entre policías y ambulantes por tricimotos

Ambulantes se enfrentan a policías por tricimotos en Huancayo