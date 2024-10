Carlos Álvarez estará en Huancayo con “Dios es Peruano”, un show lleno de humor y reflexiones que te hará reír a carcajadas. Además, habla sobre su incursión en política y su lucha contra la delincuencia.

¿De qué trata su show? Estoy llevando a los personajes de Cesar Acuña, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Alan García, Dina Boluarte. Estará toda la banda. El 08 de octubre desde las 7:00 p.m. en el auditorio del Colegio Andino.

¿Por qué incursiona en la política? Me afilié al partido País Para Todos (PPT). Los peruanos tenemos que tomar acción para comenzar a cambiar al país; el país demanda grandes cambios, cambios reales. Y los cambios no se dan con la gente delincuente que está gobernando el Perú, por lo que tenemos que involucrarnos. No basta con las protestas y/o movilizaciones. En PPT, tenemos las mejores voluntades; somos personas sin antecedentes, sin denuncias; ya no queremos gente corrupta, gente ladrona; es un trabajo difícil, pero estamos trabajando. Si tú quieres servir a tu país, lo sirves con el corazón sin esperar nada a cambio. Estamos postulando para hacer política correcta, que la política vuelva a ser decente. Buscamos recuperar el prestigio del Congreso y de la Presidencia. Mi bandera es contra la inseguridad ciudadana y vencer la ola criminal.

¿Está favor de la pena de muerte? El estado de emergencia no es la solución, que los militares estén en la calle no es la solución, que se emporen los policías no es la solución, la pena de muerte no es la solución; son medidas reactivas a corto plazo; es urgente pacificar el país. Se tiene que modificar el código procesal penal que defiende al delincuente. También el código penal. Tipifica el gota a gota como usura. El gota a gota te mata, y está como usura, una estupidez de ley (...). El delincuente extranjero debe ser expulsado cuando cumpla su condena, pero se queda en el Perú a seguir delinquiendo. Yo postulo la pena de muerte. Nos salimos del Pacto de San José, y el presidente tiene que asumir esa responsabilidad y aplicar la pena de muerte en delitos de flagrancia. ¿Cómo es posible que el Estado le de abogado de oficio al delincuente? La fiscalía pide 26 años de prisión para Sergio Tarache (quien asesinó a una mujer en Lima) en vez de pedir cadena perpetua; eso es una bofetada a la sociedad, a nuestro deseo de justicia, a la aspiración legítima de tener paz. En flagrancia tiene que ser dada la pena de muerte al delincuente. ¿Importan los derechos humanos de los delincuentes? Importan un carajo los derechos humanos de los delincuentes, menos cuando matan a gente, que se gana el pan con decencia. ¿De lado de quién estás?

¿Va a ser candidato a la presidencia del Perú? Tengo que esperar los resultados de las elecciones internas del partido; se decidirá. Si gano, asumiré el reto con mucha responsabilidad y amor a la Patria. Tiene que ser una campaña con propuestas. Ya no deben ocupar los puestos los mismos de siempre. A la fecha vas a un hospital; no hay cama, no hay medicinas, no hay citas médicas, el resonador malogrado, y la enfermedad avanza. Va al colegio que se cae a pedazos, con anemia y desnutrición. Convoco a todos para promover una reforma en el Perú. No soy ni de derecha, ni de izquierda. Soy pragmático. La gente quiere soluciones inmediatas.

¿Qué plantea? Medidas a largo plazo, educación y valores. En educación, tiene que pasar de 3 % a 6 % del Producto Bruto Interno (PBI). Empoderar a la policía, inculcar la honestidad, sanción dura, son muchas soluciones; reformar el Ministerio Público, reformar el Poder Judicial, fumigar la PNP. Hay malos elementos, jueces y fiscales que liberan a delincuentes; vamos a chocar con mafias.

Sobre la parodia de Boluarte, ¿le trajo consecuencias? No estoy en televisión varios años. No les gusta el humor político. Puesto que causa críticas y molestias porque es irreverente, contestataria y te ganas problemas. Los canales de televisión tienen su línea editorial, y no hay humor político donde critiques al poder del país. En redes sociales, ahí manifestamos esos problemas. Trabajo con libertad y autonomía; no me interesan los canales de televisión.

