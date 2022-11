La misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) será la encargada de evaluar la crisis política en el Perú llega cuando la confrontación entre el Gobierno y el Congreso se reaviva por el pedido de confianza planteado por el primer ministro, Aníbal Torres.

Mesurado

El parlamentario Ilich López Ureña, remarcó que el vocero de la bancada de Acción Popular participará en la reunión con la comisión de la OEA. “Somos una bancada neutral, en un primer momento hemos apoyado la gobernabilidad para que implementen sus políticas públicas; sin embargo, ante los acontecimientos de presuntos actos de corrupción ligados al Gobierno”, manifestó. Agregó, que tiene la expectativa de que la OEA cumpla con un trabajo profesional y parcial, luego de las reuniones con el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y otros organismos para que emitan un informe real y situacional de lo que se vive en el país. “Estamos en tiempo de crisis, sobre todo se debe respetar la democracia, yo estoy de acuerdo con su presencia en el país, porque habrá transparencia. Ahora, con la cuestión de confianza, el presidente quiere victimizarse, él tiene investigaciones que debería de asumir con entereza, en vez de quedarse callado. Su silencio agudiza la crisis en el país, y la cuestión de confianza no es procedente” comentó.

Crítica

El legislador David Jiménez Heredia sostuvo que no espera nada positivo de la OEA, porque que lejos de activar la carta democrática, por el solo pedido unilateral del Gobierno, ha debido de hacer una mínima constatación de los fundamentos de su solicitud. “Tampoco me genera confianza respecto de su imparcialidad, debido a las declaraciones favorables reiteradas de Almagro a favor de Castillo. Mi posición frente a la misión de la OEA, es de crítica a su presencia en el país, por ser innecesario, y debe escuchar al Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo y medios de comunicación, para que se enteren de la entraña corrupta del régimen. También debo enfatizar que, no existe ningún intento de golpe de estado de parte del Congreso, sino el cumplimiento estricto de los mecanismos que la constitución establece”, dijo. Declaró que la presencia de la OEA, solicitado por el Gobierno, se sustenta en afirmaciones falsas, toda vez que no existen situaciones que pongan en riesgo el proceso político institucional democrático en el país, lo que existe es una corrupción galopante mediante una organización criminal digitado desde Palacio que involucra al mismo presidente, sus familiares y su entorno político, los mismos que están siendo investigados por el Ministerio Público y el Poder Judicial. La OEA no tiene ninguna atribución para tener injerencia en los asuntos internos del país, menos interferir en las investigaciones, sus recomendaciones no tienen carácter vinculante.

Salida

El alcalde de El Tambo, Carlo Curisinche, remarcó que el comisionado de la OEA solo emitirá un informe, pero es una opinión meramente subjetiva y vinculantes, es decir, el Estado no está en la obligación de acatar con sus sugerencias. Eso sí, su visita debería ser tomada de forma mesurada, puesto que la opinión que emitan puede coadyuvar a la crisis, puesto que, si se refleja eso en su informe, será negativo. Ante los ojos del mundo se verá un Perú con una grave crisis y con corrupción y esto puede ahuyentar la inversión privada, la opinión de la OEA puede tener repercusiones, los peruanos deberíamos resolver nuestros problemas internos.explicó que el adelanto de elecciones es la única salida a esta crisis. “Si se siguen aferrando a sus cargos, están deslegitimando. Ante la actitud negativa del Ejecutivo y Legislativo el radicalismo de Antauro se fortalece y es peligroso para el sistema democrático. Los gobernadores electos deberían pedir nuevas elecciones”, finalizó.





