“El candidato de APP, Arnoldo Mallma, le faltó el respeto a la población de la provincia de Jauja al no asistir al debate organizado por diversos gremios, colegios profesionales, medios de comunicación y otros. ¿Así se hace llamar hijo de esta ciudad?”, señaló el vocero provincial de Podemos, Héctor Melgar Salazar.

El también alcalde electo de El Tambo indicó que es importante que cada provincia conozca el grado de conocimiento, el dominio de los temas y la capacidad de cada candidato.

“Con cada debate, es la población la que gana, no debemos permitir que cuatro años más la región Junín caiga en improvisación, como la actual gestión, que tiene numerosas obras paralizadas, por ello que casi a diario hay protestas”, indicó.

“Por culpa de una gestión que llegó a improvisar y a aprender, Junín se ha retrasado cuatro años, y no queremos que eso continúe, pues se ha visto que el candidato Mallma trabaja de la mano con la actual gestión y con gente de Perú Libre. Eso es el continuismo”, puntualizó.

‘Barbachita’ recordó que la candidatura de Fernando Orihuela en la provincia de Jauja logró más del 22% de los votos y que doce alcaldes de su partido ganen las elecciones.

“A pesar de la guerra sucia emprendida por el candidato opositor con volantes casa por casa, el doctor Fernando Orihuela logró ese porcentaje y casi la mitad de alcaldías de toda la provincia. Hoy la provincia sabe la verdad”, sostuvo.