“Los jóvenes de Junín tendrán programas específicos en el plan de gobierno de Fernando Orihuela Rojas”, anunció el candidato regional de Podemos Perú. Añadió que implementará tres iniciativas:. Mi Primera Chamba, Procompite Joven y Academia Preuniversitaria Regional en las nueve provincias.

La propuesta contempla la creación de una academia gratuita para preparar a los estudiantes que buscan ingresar a la universidad.

“Nuestros jóvenes necesitan que sus autoridades les den oportunidades para desarrollarse en la vida académica, laboral y empresarial. Por eso hemos pensado en la Academia Preuniversitaria Regional en todas las provincias. Este programa será gratuito y ellos solo tendrán que esforzarse para mejorar su capacidad académica”, explicó.

Asimismo, detalló que Procompite Joven estará dirigido a quienes tengan iniciativas y visión empresarial. Mediante este programa, recibirán apoyo con maquinaria y equipos para impulsar sus emprendimientos, generar oportunidades de autoempleo y crear puestos de trabajo.

“Mi Primera Chamba estará orientado a los egresados de institutos y universidades, a quienes se buscará facilitar su incorporación al mercado laboral formal mediante oportunidades de inserción profesional en todas las dependencias del Gobierno Regional”, agregó.

“Nuestros jóvenes no son el futuro, son definitivamente el presente. En ellos estará la responsabilidad de conducir los destinos de nuestros pueblos dentro de poco tiempo, por eso debemos darles las herramientas para que se desarrollen y se conviertan en pilares para la región”, manifestó Orihuela.