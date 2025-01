“Yo lamentablemente me fui de ADT por problemas de salud, por problemas personales tuve que dar un paso al costado y no podía volver al club a arrancar el Clausura en la sexta, séptima fecha, me parecía una falta de respeto. No arreglé con ningún club por respeto a ADT porque si volvía, volvía al club”, señaló Carlos Desio a su retorno a Tarma como DT del Vendaval Celeste.

Desio señaló que aspiran a dar un paso adelante de lo que fue el año 2024 y para ello sabe que deben empezar por armar el mejor equipo. Habló sobre la consistencia que buscan para jugar igual de local como de visita.

“Eso pasa también por la ambición y la convicción del jugador. Uno los mentaliza que se tiene que hacer lo mismo de local o visitante. No importa el rival con que se juegue, la cancha en que se juegue, nosotros tenemos que ser los protagonistas del partido”, indicó. También destacó la llegada de jugadores que aportan al salto de calidad del plantel.

“Tenemos una Copa Sudamericana, hay objetivos buenos. Creo que el club está haciendo un gasto con jugadores de nivel como Adrián Fernández, como Mauro da Luz, Vidales. Estamos llevando muy buenos jugadores que ellos nos pueden dar ese salto de calidad, además de todos los jugadores que teníamos anteriormente”, aseguró.

Todavía quedan un par de nombres para completar el plantel y formar un equipo óptimo que les de esa notoriedad que necesita el ADT.