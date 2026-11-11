Un automóvil de color rojo terminó volcado sobre su techo luego de sufrir un despiste en la Carretera Central, a la altura del distrito de Chicla. El accidente ocurrió durante la noche del martes 10 de noviembre.

Según los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad, que terminó con las llantas hacia arriba y ocupando uno de los carriles de la carretera.

El accidente ocasionó daños materiales en el vehículo. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado el número de ocupantes ni la gravedad de las posibles lesiones.

Al momento del despiste, la zona registraba intensas precipitaciones que habían dejado la calzada mojada, situación que representaba un riesgo para los conductores que transitaban por esta importante vía.

De manera preliminar, se presume que la combinación de la lluvia y una posible velocidad excesiva habría contribuido a la pérdida de control del automóvil, aunque estas circunstancias todavía no han sido confirmadas.

Efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para brindar apoyo y realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades deberán determinar las causas del accidente y esclarecer las condiciones en las que se produjo la volcadura.