Varias personas resultaron heridas tras un aparatoso accidente de tránsito registrado en el kilómetro 142 de la Carretera Central, en el tramo Lima–La Oroya, a la altura del sector de Pucará, distrito de Morococha, provincia de Yauli.

El accidente involucró a una camioneta de placa OQ-3290 y un semitráiler que, producto del fuerte impacto, se despistó y terminó volcado en una pendiente cercana a otro tramo de la carretera.

La camioneta sufrió daños de consideración en el costado izquierdo, mientras que varios de sus ocupantes resultaron lesionados y necesitaron atención de emergencia.

Tránsito quedó restringido tras el accidente

A pesar de la magnitud del choque, la circulación vehicular no fue interrumpida por completo. Sin embargo, los conductores tuvieron que desplazarse de manera restringida por el sector mientras se atendía la emergencia.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional y equipos de rescate, quienes auxiliaron a las personas heridas y realizaron las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión y establecer posibles responsabilidades.