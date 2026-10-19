El ingeniero César Vásquez Caicedo expresó su reconocimiento y felicitación a los flamantes alcaldes y consejeros regionales electos de Renovación Popular en la región Junín, destacando especialmente los resultados alcanzados en las provincias de Chupaca, Tarma y Concepción. Señaló que estos avances reflejan el trabajo realizado en la región y el compromiso de los militantes y simpatizantes que respaldaron la propuesta política del partido.

Vocación

Renovación Popular ha logrado obtener representación en tres provincias, tres consejerías regionales y 18 distritos de Junín, resultados que, según manifestó Vásquez Caicedo, deben asumirse con responsabilidad y vocación de servicio. Indicó que la confianza ciudadana constituye un compromiso con la población y exige autoridades dispuestas a trabajar por el desarrollo, la transparencia y la solución de los principales problemas de sus localidades.

El dirigente destacó que Renovación Popular es un partido de principios que reivindica la dignidad de la persona humana, la defensa de la vida, el fortalecimiento de la familia y los valores que orientan su ideario político.

En esa línea, sostuvo que la identidad del partido debe mantenerse firme y coherente con sus principios, sin establecer alianzas ni vínculos políticos con partidos de izquierda, en concordancia con la posición que expresa sobre la orientación ideológica de la organización.

Asimismo, resaltó la importancia de propuestas nacionales como Agua de Emergencia y Hambre Cero, que buscan responder a necesidades fundamentales de la población, como el acceso al agua y la seguridad alimentaria.

Señaló que estos temas deben formar parte de una agenda de trabajo que atienda las demandas de las familias, especialmente en las zonas rurales y en las comunidades que requieren mejores servicios básicos y mayores oportunidades de desarrollo.