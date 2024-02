Quieres estudiar, pero no tienes recursos económicos, aquí una opción. El Centro Educativo Técnico Productivo (CETPRO) Ana María Gelicich Dorregaray ofrece carreras técnicas cortas, con alta demanda en el mercado y, a tan solo S/300 por un año. Asimismo, reciben el título técnico a nombre del Ministerio de Educación.

Alternativa

La directora del CETPRO, Pamela Ccora, señaló que, “tenemos la especialidad de panadería y pastelería para que las alumnas aprendan a preparar panes, pasteles, bocaditos y postres festivos de repostería dulce y salada; también tenemos corte y ensamblaje donde diseñan y confeccionan todo tipo de prendas de vestir de la más alta calidad y a costos competitivos; y peluquería y barbería para que adquieran conocimientos para hacer peinados, cortes, maquillaje, manicure, pedicure, alisados, maquillaje temático y otros a nivel profesional. El costo es módico y cada alumna trae sus materiales”.

Ayer, 26 estudiantes culminaron sus carreras técnicas y recibieron sus títulos técnicos. ELC (16) del CAR Sor Teresa de Calcuta estudió peluquería y barbería. “Culmine una carrera técnica, estoy muy emocionada porque sé que me va a servir para generar ingresos económicos. Las clases son prácticas, al inicio tenía temor, pero seguí adelante. Me gusta el tema de cortes, tintes y maquillajes. Mi meta es tener un salón de belleza”, señaló.

Por lo que, Ccora Borja recalcó que, “están abiertas las inscripciones al CETPRO en el Jr. Ica 1321, el inicio de clases será el 11 de marzo, los requisitos que se necesitan para inscribirse es tener 14 años a más, y copia del DNI. Se tienen 60 vacantes, 20 por cada carrera técnica”.

La directora del CETPRO, manifestó que la mayoría de mujeres que se inscriben son aquellas que ya tienen carga familiar, y no han tenido la oportunidad de estudiar una carrera. “Estas especialidades sirven para que generen sus ingresos económicos, y a futuro tener sus emprendimientos. Hay anécdotas durante la pandemia, las estudiantes impulsaron sus emprendimientos y hacían delivery a las personas que solicitaban pasteles, y otro grupo iba a casa por casa, para cortar el cabello, todo con las medidas de seguridad”, refirió.

Estudiantes pueden aprender sobre panadería y pastelería para que emprendan sus propios negocios.

Hizo hincapié en que muchas familias consideran más la carrera universitaria y la consideran como una mejor opción, lo cual no siempre es así. “Se necesitan más especialistas en carreras técnicas, y hay que tener talento para cualquiera de las especialidades”, reiteró.

Otra titulada fue AAQ (17), ella culminó peluquería y barbería. “Ha sido un año de aprendizaje, terminé la secundaria, y mi meta es estudiar medicina humana; pero no tengo los medios económicos. Opté por estudiar esta especialidad, ya que también me gusta, y me servirá para tener mis ingresos”, precisó. Además, el CETPRO cuenta con convenios con instituciones y desarrollan campañas de corte y peluquería, asimismo, pequeños cursos de panadería.

Mensaje

Finalmente en la ceremonia de graduación, el presidente de la SBH, Miguel Chamorro, detalló que, “saludamos que nuestro CETPRO esté a la altura profesional a nivel nacional de carreras técnicas. De este éxito de culminar sus estudios también son parte las albergadas, que pese a su situación de desprotección siguen siendo formadas para salir adelante y lograr sus objetivos cuando son externadas, así complementamos el servicio de atención de calidad”.

