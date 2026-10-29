Familiares de Lizeth Meila Aguilar Ruiz (38) llegaron hasta el hospital Hugo Pesce Pescetto de EsSalud, en La Merced, Chanchamayo, para exigir justicia por la muerte de la psicóloga tras haber sido intervenida a la vesícula.

“Mi hermana no entró en camlla ni por emergencia, entró caminando. En medio de la operación sale la doctora alterada diciendo “no puedo operar a su hija porque hemos tenido problemas en la intubación“ mi hermana no despertó. Mi mamá me dice que luego le hicieron firmar para hacerle una traqueotomía porque no podía respirar“, señaló Ruth Aguilar, hermana de la psicóloga.

Además, denuncian una supuesta demora en la respuesta del equipo médico, ante tres paros cardíacos que sufrió Lizeth. Como no había UCI en Essalud optaron por trasladarla al hospital Demarini Caro.

Los familiares señalaron que la paciente sufrió un daño neurológico grave por falta de oxígeno y posteriormente falleció. La víctima deja un hijo menor de edad.