La Procuraduría de la Municipalidad Distrital de Chilca prepara una denuncia penal contra dirigentes, vecinos y trabajadores municipales que estarían obstruyendo la obra de agua potable y alcantarillado de más de S/ 33 millones, destinada a beneficiar a más de 5,000 familias de 13 sectores.

“A través de Procuraduría Pública estoy autorizando denunciarlos penalmente porque están obstruyendo el normal desarrollo de ese proyecto”, advirtió el gerente municipal, Ronald Crisóstomo, quien señaló que el delito contempla penas de hasta siete años de cárcel.

Los pedidos de la población están divididos. Mientras unos exigen acelerar los trabajos y rehabilitar la avenida Leoncio Prado, vecinos de La Esperanza, Pichcana y Los Bosques impiden los empalmes a la red matriz por temor a desbordes de aguas servidas durante las lluvias.

Los opositores cuestionan las dimensiones de las tuberías, sin embargo, la Municipalidad sostiene que las verificaciones realizadas con Sedam Huancayo y la empresa contratista confirmaron que las redes de ocho pulgadas y las pendientes cumplen las exigencias técnicas. “Hemos comprobado in situ y con los vecinos que la tubería es de ocho, la cual es la mínima permitida por la norma y sí funcionaría”, afirmó Crisóstomo.

Las paralizaciones amenazan con retrasar la culminación de la obra, cuyo plazo contractual vence en diciembre de 2026, y podrían dejar parte de los trabajos pendientes para la siguiente gestión regional. Entre los presuntos implicados figuran alrededor de diez vecinos identificados y trabajadores municipales que habrían participado en los bloqueos, según la comuna.