Las intensas precipitaciones registradas el martes 27 de octubre provocaron la inundación de las aulas prefabricadas de la institución educativa N.° 31543 Túpac Amaru, generando preocupación entre los padres de familia por las condiciones en las que sus hijos reciben clases.

El agua ingresó a los ambientes escolares y afectó parte del mobiliario. Según denunciaron los padres, varios estudiantes terminaron mojados y tuvieron que utilizar escobas para retirar el agua acumulada en sus salones.

La mañana de este miércoles 28 de octubre también se observaron canaletas dobladas y colapsadas, situación que evidenciaría problemas en el sistema de evacuación de aguas pluviales instalado en los ambientes provisionales.

El subdirector del plantel, Isaías Saúl Huamaní Berríos, explicó que la combinación de lluvia y granizada ocasionó las inundaciones debido a deficiencias en la instalación de las canaletas y el sistema de drenaje.

Asimismo, señaló que estas observaciones ya habían sido comunicadas anteriormente a la empresa encargada de la construcción de la nueva infraestructura educativa, sin que se hayan solucionado los problemas.

Padres amenazan con paralizar la obra

Ante lo ocurrido, un grupo de padres de familia expresó su malestar y exigió medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los estudiantes durante el desarrollo de las clases.

Los manifestantes cuestionaron la calidad de los trabajos ejecutados por la empresa constructora y advirtieron que las deficiencias detectadas podrían ocasionar nuevos inconvenientes durante la temporada de lluvias.

Incluso, algunos padres plantearon encadenarse o realizar un plantón para impedir la continuidad de los trabajos de construcción hasta que se atiendan sus reclamos.

La comunidad educativa espera una respuesta de la empresa responsable y de las autoridades competentes para evitar que nuevas precipitaciones vuelvan a afectar las actividades escolares.