Una anciana y una niña de 8 años, perdieron la vida, otro adulto quedó en coma en UCI y varios hospitalizados con fracturas y diversas contusiones, tras el atropello a más de 20 personas que celebraban en tradicional Yaykupakuy o entrada a los padrinos de boda que se daba en el anexo de Saños Grande, en El Tambo.

“Mi cuerpo presentía la desgracia, a pesar que era un día para celebrar, nos sentíamos diferente”, fue el presagio, Carolina Huayhua Aguilar, a quien le agasajaban los novios que llegaron de Lima, pidiéndole que sea su madrina de boda.

El yaykupakuy, se inició cerca de las 2:00 de la tarde del sábado en el jirón Jorge Chávez, en el anexo de Saños Grande, de El Tambo. A la fiesta llegaron más de un centenar de personas, entre ellos Luis Ninanya, conductor que horas después ocasionaría la desgracia.

“Él (Luis), estaba tranquilo e incluso me ayudó con los regalos que me trajeron los novios; se retiró cerca de las 9:00 de la noche pero luego llegó manejando un auto y atropellando a todos. No sabemos qué pasó por su cabeza o por qué lo hizo”, añadió la madrina.

El vehículo habría avanzado más de 50 metros zigzagueando atropellando a todo el que estaba a su paso. En su trayecto pasó por encina de una niña de 8 años, que llegó con los familiares de los novios de Lima y luego contra la madre del novio, Haydee Ñauinripa, otros invitados quedaron tirados con diversas lesiones. Todos fueron evacuados al hospital de EsSalud, en El Tambo y el hospital Daniel Alcides Carrión, en Huancayo. En los nosocomios fallecieron la niña y la anciana, otro de los invitados quedó en UCI, con diagnóstico reservado y varios con fracturas. La mayoría fueron evacuados por los serenos de El Tambo.

Tras el accidente, los familiares de los heridos trataron de linchar al conductor, que horas antes celebraba con ellos, sin embargo aprovechó el momento donde se auxiliaba a las víctimas, para darse a la fuga y hasta el cierre de esta edición, se encontraba como no habido.

Algunos de los invitados, refirieron que discutió con su pareja y retornó molesto con su vehículos para atropellarla a ella, otros por su parte, contaron que fue por celos contra los novios, ya que, también habían elegido de padrinos de boda a la misma pareja anfitriona, pero nunca concretaron las nupcias programada para el 2023. Criminalística de la PNP iniciaron las diligencias.

Llegaron desde Lima

Alfredo Contreras Aguilar relató como se salvó luego que el auto conducido por el sujeto en estado de ebriedad. De pronto se apareció por la calle y se vino contra los familiares e invitado de la entrada a padrinos. Su esposa Judith Ñahuanripa Huaroc (39), no tuvo la misma reacción a ella. El vehículo la impactó y la lanzó contra la pared y se golpeó la cabeza, mientras que su hermana también fue atropellada y murió.

Alfredo contó que son familiares del novio. Ellos viajaron desde Lima, del distrito de Villa El Salvador para participar de la fiesta de pedida de mano y jamás imaginaron que vivirían una tragedia.

Asimismo, comentó que en el hospital de EsSalud se encuentran aún 3 heridos, otros fueron evacuados al hospital Carrión, debido a que el vehículo que conducía el iracundo chofer no tenía Soat.