Un joven de 23 años fue detenido en su vivienda de la provincia de Chupaca, luego de ser denunciado por la presunta captación y abuso sexual de adolescentes mediante redes sociales. El intervenido fue identificado como Dariel Canchaya Bonilla, a quien la Policía vincula preliminarmente con varios casos de violencia y chantaje sexual.

La intervención se produjo luego de la denuncia presentada por la madre de una adolescente de 16 años. Según la investigación policial, Canchaya habría utilizado perfiles falsos con nombres de mujeres para acercarse a sus potenciales víctimas y ganarse su confianza mediante ofrecimientos de supuestas oportunidades laborales en el modelaje.

Una vez establecido el contacto, el investigado habría coordinado encuentros en hoteles o viviendas. La Policía sostiene que, durante estas reuniones, habría cometido los presuntos abusos y registrado imágenes y videos de las víctimas.

Posteriormente, el material obtenido habría sido utilizado para amenazarlas con su difusión y obligarlas a acceder a nuevos encuentros sexuales. La investigación busca determinar si este mecanismo fue utilizado con otras adolescentes.

Incautan equipos para investigación

Durante el operativo realizado en el inmueble del detenido, los agentes incautaron diversos equipos y dispositivos que serán sometidos a peritajes. Entre los objetos se encuentran teléfonos celulares, monitores, memorias USB, una filmadora, una CPU, discos compactos y otros dispositivos tecnológicos.

También fueron encontrados preservativos y dinero, elementos que fueron incorporados a las diligencias para determinar su eventual relación con los hechos investigados.

El general César Calero, jefe de la Región Policial Junín, señaló que hasta el momento existirían cinco denuncias formales relacionadas con presuntos delitos de violencia sexual y chantaje. Sin embargo, indicó que podrían aparecer nuevas víctimas conforme avancen las investigaciones.

El detenido es investigado por los presuntos delitos contra la libertad sexual, en las modalidades de violación sexual y chantaje sexual. La Policía y el Ministerio Público continuarán con las diligencias para establecer la responsabilidad del investigado y determinar si existen más adolescentes afectadas.