Se trata de Henry Jesús Damián Ninahuanca, quien trabajaba como barbero y era buscado desde el 14 de setiembre, y Jimena Cerrón Puma, también reportada como desaparecida. Durante esos días, ambas familias realizaron jornadas de búsqueda y otras acciones para conocer el paradero de los adolescentes.

De acuerdo con información preliminar, Henry habría permanecido en Lima y trabajado en una barbería y una pizzería. Al momento de la intervención, tenía el cabello teñido de rojo y vestía prendas distintas a las que llevaba cuando desapareció. Jimena, en cambio, habría conservado la ropa del día en que fue vista por última vez.

La Policía busca esclarecer cómo llegaron ambos a la capital y en qué circunstancias dejaron sus hogares. Una de las hipótesis señala que el adolescente, quien sería pareja de Jimena, la habría convencido de viajar con él. También se deberá determinar si la menor permaneció en el hostal por voluntad propia.

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer lo ocurrido durante el tiempo que estuvieron desaparecidos y esclarecer las circunstancias del caso.