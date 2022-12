Ayer terminó la aplicación de la Prueba Única Nacional como parte del Concurso de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial. En la I.E. Santa Isabel (secundaria) decenas de docentes realizaban largas filas para poder ingresar al local. El horario de ingreso era de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.; no obstante las puertas se cerraron a las 8:25 a.m., a pesar de ello, los profesores llegaron tarde y ya no pudieron rendir la evaluación.

Incidencias

A nivel regional se conoció que 15 984 docentes se inscribieron para este proceso. Y ayer el segundo grupo de 8 mil profesores acudieron a los 11 locales educativos: Sebastián Lorente, Santa Isabel (primaria y secundaria) Nuestra Señora del Cocharcas, Nuestra Señora del Rosario y la Asunción de Palián (Huancayo), Politécnico (El Tambo), Túpac Amaru (Chilca), Warivilca (Huayucachi), Javier Heraud (Huancán), Chinchaysuyo (Sapallanga) y Alfonso Ugarte (Huari).

A las 7:30 a.m. se observó a los docentes realizar largas filas para poder ingresar a la I.E. Santa Isabel, otro grupo buscaba sus datos en las listas de postulantes; similar panorama se registró en la primaria N°31540. En el caso de la secundaria la puerta fue cerrada a las 8:25 a.m. y tres docentes llegaron tarde y pedían a los responsables abrirles las puertas. Imploraban; sin embargo, uno de los trabajadores les explicó que ya el sistema virtual de registro del Ministerio de Educación (Minedu) se había cerrado y no podrían ingresar a las aulas. Incluso una docente llegó sin su DNI.

Mientras tanto, en los exteriores se notó la presencia de parejas de las docentes que ingresaron, también a hijos que los esperaban afuera. Asimismo, estuvo presente la Policía Nacional de Perú (PNP) para garantizar el desarrollo del referido concurso. Se conoció que el Minedu habilitó 2 788 plazas docentes. Cabe precisar que el pasado 9 de diciembre se aplicó la evaluación al primer grupo de docentes (8 mil en promedio). Finalmente, la publicación de resultados preliminares de la Prueba Nacional será el 20 de diciembre.





