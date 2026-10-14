A dos mes y 19 días de culminar la gestión del alcalde César Damas, las calles de Chilca permanecieron ayer repletas de basura, esto ocurrió porque los camiones recolectores no salieron a recoger los residuos que los vecinos los dejaron en la calle.

Lo curioso es que los vehículos fueron inmovilizados en el barrio Mariscal Castilla en Sapallanga, cargados de residuos, y fueron capturados por la población de ese sector y luego fueron llevados a la comisaria del distrito vecino.

En Chilca, las calles eran focos infecciosos, ya que encima de los montículos pululaban moscas, perro callejeros y hasta roedores. Atraídos por los restos de comida. Pese al reclamo de los vecinos, hasta la tarde, la basura permanecía en la vía pública.

Responde

El gerente de Servicios Públicos de la Municipalidad de Chilca, Tito Orellana, respondió que no se recogieron los residuos sólidos, debido a que los vecinos de Auquimarca cerraron el ingreso al botadero y los camiones recolectores no pudieron pasar para confinar la basura.

Los vecinos de Auquimarca tomaron esa medida de protesta exigiendo que se concrete la obra de desague.