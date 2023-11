El comité de lucha de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) UNCP dio a conocer que los docentes acordaron que en cumplimiento de la directiva 023-2023- CEN- FENDUP, participarán de las movilizaciones nacionales en Lima, el 14, 15 y 16 de noviembre. Sobre ello, el presidente de la Federación de Estudiantes de la UNCP, Celso Torre, dijo que la propuesta de los docentes es reanudar las clases a más tardar el 04 de diciembre, y no le queda otra que respaldar dicho acta, a pesar de no estar de acuerdo, porque al menos se tiene una fecha tentativa y más de 11 mil estudiantes ya no estarán con la incertidumbre.

Los docentes, acatan la huelga indefinida desde el pasado 28 de setiembre, y exigen la bonificación de CTS, la homologación de los salarios y el incremento del presupuesto para universidades públicas, entre otros.Además, los docentes voluntariamente participarán en una huelga de hambre, previa evaluación médica. La secretaria SINDUP, Nola Nuñez, está de acuerdo con radicalizar la medida de fuerza, como las marchas nacionales y la programación de una huelga de hambre y que se reprogramará las clases presenciales para concluir el semestre académico.

Celso Torre, dijo que, espera que los docentes retomen las clases a más tardar el 04 de diciembre. “Nos mantenemos al margen, pero eso sí, exhortamos a todos los docentes a participar en sus movilizaciones si quieren tener contundencia, y no seguir demorando en el reinicio de clases. Tenemos una propuesta de recuperación de clases, y que sería durante enero, incluyendo los sábados. Nos preocupa que los alumnos se verán perjudicados, porque suelen hacer prácticas durante verano”, resaltó.

Agregó que, se presentará la propuesta al Consejo Universitario, para así no perder el semestre lectivo. “Así como respetamos las luchas de los docentes, pedimos lo mismo cuando nosotros acatamos protestas”, finalizó.