Un trágico accidente conmocionó a los vecinos de Ocopilla. Walter Wiliam Marín Ticse (65) perdió la vida tras caer desde el tercer piso de su inmueble, ubicado en el pasaje 3 de Octubre, en la provincia de Huancayo.

Según la declaración de su esposa, Juana Matos Arango, el sexagenario se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando se desplazaba por la vivienda y cayó al vacío. Los familiares solicitaron auxilio creyendo que aún registraba signos vitales, pero agentes de la Policía Nacional solo pudieron confirmar su deceso tras hallarlo boca abajo y junto a las escaleras.

Representantes de la Fiscalía y un médico legista diagnosticaron un traumatismo severo en la cabeza como causa probable de la muerte. Personal de la Seincri realizó las diligencias en la escena y los restos del comerciante fueron trasladados a la morgue.