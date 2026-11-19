En las últimas semanas, se ha reportado que estafadores aprovechan plataformas en línea para crear comprobantes fraudulentos, envían capturas de pantalla modificadas para simular transacciones que nunca se dieron. De esta manera están timando a confiados negociantes en Huancayo.

Una de las últimas víctimas fue un trabajador del local comercial “Supermás” del jirón Trujillo y pasaje Jerusalén. Según la denuncia, dos jóvenes adquirieron diversos productos, luego simularon el pago de 149 soles, con una operación digital falsa. Al verificar que el comprobante de pago no era auténtico, el afectado alertó a la Policía. Los efectivos de la USE intervinieron a Jorge (21) y Piero (24), quienes fueron llevados al local PNP de Millotingo por presunta estafa.

Estafas contínuas

El martes a las 19:18 horas, uno de los estafadores de un os 25 años, ingresó a una tienda de fotocopias y venta de accesorios para celulares, cerca de la UPLA en la Urbanización Chorrillos – San Carlos, para comprar un producto y pagó con yape falso.

La encargada del local refiere que sería el mismo que fue intervenido tras timar en una bodega de la calle Sucre en el distrito de Chilca, donde junto a otro joven, se llevaron licores por un valor de 300 soles. La Policía recomienda que es importante que se muestre el nombre del remitente, la fecha, hora, número de celular, porque existen plataformas que están dirigidas a producir contenidos engañosos o crear pantallas de pagos falsos.