El Consejo Regional de Junín aprobó por unanimidad la conformación de una comisión investigadora sobre los gastos que ejecuta el Gobierno Regional de Junín (GRJ) al hacer remodelaciones a la sede principal. “Se citó al gerente general para que exponga sobre la pertinencia de invertir cerca de S/5 millones en la remodelación de la sede central, por lo que el gerente señaló que se cerrará brecha institucional y que se ejecuta la inversión por las recomendaciones de fiscalización de Conadis, e incluso que el GRJ al tener más presupuesto existe más personal que necesita espacios cómodos; sustento que no convenció al consejo regional”, señaló la consejera Kely Flores Más. Ante este panorama, la comisión estará presidida por la consejera Kely Flores, acompañada de la consejera Lucero Huamancaja.

Situación

La comisión también se conformó por un presunto sobrecosto, además de no recibir respuesta sobre las acciones integrales para el acceso de personas con discapacidad a la institución, pues esto no se resuelve con solo cambiar el ascensor. “Se cuestiona que haya un incremento de personal en la sede y amerita fiscalización, pues habría que conocer bajo qué régimen laboral están, considerando que por propia versión de los trabajadores hay más personas con vínculo laboral por terceros; además, el gerente no justifica la pertinencia, pues si hay mayores recursos, por qué no se atendió el IOARR presentado por el Hospital Carmen para fortalecer UCI pediátrica que fue presentado el año anterior y hasta la fecha les dicen que no hay presupuesto”, remarcó. Agregó que se tendrá 30 días para investigar sobre la legalidad de la inversión y la justificación para el cierre de brechas; por otro lado, se fiscalizarán los componentes, su pertinencia y los procesos de licitación por la existencia de un presunto sobrecosto.

En tanto, la consejera Lucero Huamancaja recalcó su preocupación por las recientes inversiones del GRJ. “No cierran verdaderas brechas, son innecesarias y desvían recursos críticos de áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura básica. Debemos priorizar inversiones que realmente impacten la vida de los ciudadanos y garanticen un uso eficiente y responsable de los fondos públicos”, manifestó.

Versión

El gerente regional del GRJ, Roy Gonzales durante su presentación defendió una vez más los gastos como la compras de alfombras, butacas, entre otros.

