El Comité Multisectorial de la Nueva Carretera Central de Cuatro Carriles Daniel Alcides Carrión acordó exigir a los entes ejecutores del proyecto que se respete el trazo original de la vía y rechazar modificaciones no consensuadas. “El Comité lo preside el Gobierno Regional de Junín, y en coordinación con los integrantes, por unanimidad acordamos que nos mantendremos firmes en que se mantenga el perfil primigenio de inicio a final de la nueva Carretera Central. No aceptaremos ninguna variación, ya que pondría en riesgo el inicio de la ejecución de la obra que está programada para el 2025″, manifestó la presidenta de la Cámara de Comercio de Huancayo (CCH) Huancayo, Fanny Galván.

Reunión

Precisó que el trazo tiene que culminar en el puente Pachachaca, ubicado en Yauli, y no en Morococha (como lo está planteando PMO Vías). “Es un proyecto esperado por tantos años, y a víspera de su ejecución, no pueden venir a decirnos que hay un nuevo trazo, que si sería beneficioso o no. Están poniendo en riesgo la inversión de una obra de envergadura”, dijo.

En esa línea, hubo una reunión en la que participó el gobernador Zósimo Cárdenas, el gerente de la PMO Vías, Marc Chassande, y la presidenta de la CCH, Fanny Galván. En la cita, se reiteró la necesidad de mantener el diseño original de la nueva Carretera Central, que conecta con el puente en Yauli, y se advirtió que cualquier ramal adicional hacia la localidad de Morococha no debe alterar este trazado.

“Hacemos un llamado a la PMO Vías y demás entidades responsables, a evitar conflictos sociales innecesarios que podrían poner en riesgo la construcción de la nueva carretera”, informaron a través de un comunicado.

Asimismo, esta postura será comunicada formalmente a Provías Nacional y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a quienes se les exige un pronunciamiento claro y público sobre el asunto. En tanto, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje precisó que este miércoles se reunirá en Lima con el ministro de Transportes y Comunicaciones, para aclarar el tema. “No vamos a permitir que se modifique ningún trazo, ya que este ha sido definido con los profesionales de Provías Nacional cuando se elaboró el estudio de preinversión, ese estudio ya contiene el trazo definitivo”, indicó.

Finalmente, el Comité Multisectorial recordó que es un trabajo en unidad. “El proyecto vial es un esfuerzo conjunto, beneficiando directamente a más de 10 millones de personas en Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Lima, entre otros”, puntualizaron.

VIDEO RECOMENDADO: