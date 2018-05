​Compra de televisores y equipos de sonido de DRAJ bajo la lupa

Síguenos en Facebook y YouTube

El Congreso de la República está en medio de un proceso bastante cuestionado por adquirir 60 televisores de 43 pulgadas y otros electrodomésticos por un valor de S/254,346. En Junín la adquisición de 11 televisores y 10 equipos de sonido hechos por la Dirección Regional de Agricultura (DRAJ) ha causado más de un cuestionamiento.

ADQUISICIÓN. A mediados de diciembre del año pasado la Dirección Regional de Agricultura adquirió por el precio de de S/26,944.50 once televisores planos de la marca Samsung TV - 49 pulgadas y 10 equipos de sonidos JBL Shure por el precio de S/26,300.00 con la justificación que iban a ser usados en los diversos ambientes de esta dirección para informar a los usuarios los logros de esta gestión.

La cosa no sería nada rara de no ser por que la DRAJ cotizó para las dos compras en tres empresas proveedoras que no se dedican al rubro de venta de televisores o electrodomésticos, sino a equipos de cómputo y, en el colmo, la dirección donde funcionaría la empresa que se hizo de la buena pro se encuentra cerrada y delante de ella hay un negocio de venta de celulares.

Cotizados los equipos adquiridos con las mismas especificaciones técnicas en las diversa tiendas donde se venden electrodomésticos, estos se hallan a un precio mucho menor del que pagó la DRAJ a la empresa Warehouse PC. EIRL.

Funcionarios de la Dirección de Agricultura se negaron a dar información alegando que el director se hallaba de viaje de comisión y los encargados de logística también.

En tiendas Efe los televisores iguales a los adquiridos por la DRAJ cuestan S/1,300 y los compraron a S/2,630 la unidad.