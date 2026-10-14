Una mujer de 69 años resultó herida tras ser atacada por un perro de gran tamaño cuando transitaba por la plaza de Armas de Concepción. El incidente ocurrió alrededor de las 2:30 p. m. del martes 13 de octubre y movilizó a personal de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Mercedes Egoavil Caja, quien fue encontrada por los agentes que acudieron al lugar tras recibir una alerta de auxilio. La adulta mayor presentaba lesiones por mordeduras y manifestaba fuertes dolores, por lo que recibió asistencia inmediata.

De acuerdo con las primeras versiones, el animal sería la mascota de un vecino que presuntamente lo deja circular sin supervisión por la vía pública. Esta información deberá ser verificada para determinar las circunstancias del ataque y establecer posibles responsabilidades.

Tras brindarle los primeros auxilios, los agentes trasladaron a la mujer al Centro de Salud David Guerrero Duarte, donde quedó bajo atención médica para la curación de sus heridas y la evaluación correspondiente.

El caso vuelve a poner en discusión la responsabilidad de los propietarios en el cuidado y control de sus mascotas, especialmente para prevenir ataques y otros incidentes en espacios públicos.