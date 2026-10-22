Un accidente de tránsito se registró en la carretera de la margen derecha, en el tramo que conecta San Luis de Yaico con el distrito de Mito, en la provincia de Concepción, donde una camioneta terminó volcada dentro de un canal.

Según los primeros reportes, el conductor de una Toyota RAV4 habría perdido el control de la unidad, provocando que se despistara y saliera de la vía hasta terminar dentro del canal ubicado a un costado de la carretera.

Producto del accidente, los ocupantes del vehículo resultaron con golpes y heridas de diversa consideración. Sin embargo, todavía no se ha confirmado cuántas personas viajaban a bordo ni la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con la información preliminar, los afectados permanecían en el lugar a la espera de recibir asistencia médica.

Se espera la intervención de los equipos de emergencia y las autoridades correspondientes para auxiliar a los heridos y esclarecer las circunstancias que provocaron el despiste.