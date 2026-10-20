Dos hombres fueron intervenidos por agentes de Serenazgo y la Policía Nacional luego de protagonizar una violenta discusión en el interior de una cantina que funcionaría sin autorización municipal, en la provincia de Concepción.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde del lunes 19 de octubre, en un establecimiento conocido como “El Portón Verde del Tío Hugo”, ubicado en la primera cuadra de la avenida Mariscal Cáceres, frente a la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús.

Según información preliminar, una presunta deuda económica habría desencadenado el enfrentamiento entre Javier Izaguirre, de 29 años, y Bernardo Gaspar Frank, de 39. Tras recibir la alerta de vecinos y transeúntes, efectivos del patrullaje integrado acudieron al establecimiento y encontraron a ambos hombres en medio de una acalorada discusión.

Durante el registro personal, los agentes hallaron un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros oculto en la cintura de Bernardo Gaspar, por lo que procedieron a intervenir a los involucrados.

Asimismo, se informó que el establecimiento no contaría con licencia municipal de funcionamiento ni con las condiciones mínimas de seguridad. El caso quedó a cargo de la Policía Nacional, que realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar posibles responsabilidades.