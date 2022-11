La designación de Betssy Chávez como la nueva primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, sigue sumando más críticas. El legislador de Cambio Democrático, Edgar Reymundo Mercado, aseveró que la finalidad del Gobierno con esta designación es la disolución del Parlamento. Mientras tanto, para el congresista de Fuerza Popular, David Jiménez Heredia, “es un desacierto total del Gobierno de Castillo, por su falta de experiencia política y por estar comprendida en graves investigaciones que le sigue el Ministerio Público”.

En desacuerdo

“La designación de Betssy Chávez es un acto de provocación, y con esto el Ejecutivo busca tener una doble negación de la cuestión de confianza para que así tenga justificación de disolver el Congreso. Este nuevo Gabinete no es prudente, no busca consenso, no es técnico, no es dialogante, a pesar de la difícil situación que atraviesa el país”, remarcó. Agregó que se autorizó al presidente del Parlamento, José Williams, presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda competencial y medida cautelar contra el Ejecutivo. “Con esta medida se busca adelantarse a un eventual cierre del Parlamento ante un posible rechazo a una confianza solicitada por el nuevo Gabinete”, refirió.

Reymundo Mercado, sostuvo que está de acuerdo con un adelanto de elecciones, y que se aplique un referéndum a la población sobre si debería elaborar o no una nueva Constitución para zanjar el tema de una vez. “Todo está girando en la interpretación que se le da a la Constitución, ya sea vacancia, suspensión, traición a la patria, las cosas están muy amarradas y urge un equilibrio de poderes”, remarcó.

Reconoció que esta crisis política también es responsabilidad del Congreso. “No es un Parlamento que represente los intereses del pueblo, lo que buscan hace meses es vacar a Castillo, en vez de respetar la gobernabilidad. Es necesario que nos vayamos todos”, sostuvo.

Crisis

Para Jiménez Heredia, la coyuntura política obligaba al presidente Pedro Castillo a designar personas con gran capacidad de concertación y diálogo, sin embargo, el perfil de la ahora premier Betssy Chávez es todo lo contrario, por tanto la polarización entre los poderes se agudizará, lamentablemente. “Es un Gabinete que alargará la sobrevivencia de Castillo en el poder”, dijo.





