La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en salvaguarda de los intereses de los ciudadanos, advierte que vienen operando en el país diversos esquemas de captación de dinero sin contar con autorización de la SBS; así como aplicativos de préstamo de dinero que utilizan métodos extorsivos de cobranza.

Las siguientes entidades y esquemas no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público:

Jubeadsa L Y G Coorporativo SAC – ‘Grupo Económico L&G’ https://grupoeconomicolyg.com/

https://www.facebook.com/GrupoLyGinversiones

https://www.instagram.com/grupoeconomicolyg/ https://www.tiktok.com/@grupo_economicolyg Empresa Linkflow S.A.C. – ‘Linkflow’ https://linkflow.site/ Cooperativa de Servicios Especiales SolbanPeru – ‘Cooperativa SolbanPerú’ https://www.facebook.com/Solbanperu.Oficial/ Mi Banquito Señor de Qoyllur Rity EIRL https://www.facebook.com/profile.php?id=100076460142098&locale=es_LA Cooperativa de Servicios Múltiples Cusco Imperial Ltda. Regiones de Cusco y Puno Cooperativa de Servicios Múltiples Confianza Perú Regiones de Puno y Madre de Dios

Cabe señalar que, conforme al artículo 11 de la Ley N.°26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, toda persona que pretenda captar o recibir dinero de terceros, en forma de depósito, mutuo o cualquier otra modalidad, requiere la autorización previa de la SBS.

De igual forma, la SBS informa que la siguiente entidad no está inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de la SBS, por lo que no puede captar dinero de sus socios ni del público en general:

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ucayalina – ‘Credi Ucayalina’ https://crediucayalina.com/

Al no estar inscrita, dicha entidad no está autorizada para utilizar el término ‘Cooperativa de Ahorro y Crédito’, ni su acrónimo ‘Coopac’. De igual modo, no cuenta con autorización para captar depósitos ni de sus socios ni del público en general, de conformidad con lo previsto por la vigésimo cuarta disposición final y complementaria de la Ley N.°26702.

Sobre aplicativos

Los siguientes aplicativos ofrecen y desembolsan préstamos, muchas veces sin que el cliente lo solicite o autorice, y luego utilizan métodos extorsivos de cobranza:

· takay -prestamos en línea

· RapidPrésta – Préstamo urgente

· PlataSoles- Hasta 5000 soles

· Lucky Préstamo-Crédito Perú

· Sol Rápido Finanzas-Crédito

· ConseguirSol-Dinero Rápido

· Nuevas Finanzas – Credit Easy

· EasyPlata – Préstamo Urgente

· Huayna Money – Préstamo Rápido

· Topgiving-Crédito Popular

· CashiPer – Préstamo rápido

· CashInca

Cabe precisar que, cuando un usuario descarga estos aplicativos (App) en su teléfono celular, le exigen brindar información personal. Esto les permite acceder a la información del celular, tal como el directorio telefónico, fotos y videos.

Luego, al momento de requerir a los usuarios el pago de los préstamos, estos aplicativos (App) incluyen cargos e intereses elevados, y los amenazan con informar a todos sus contactos su supuesta condición de deudor o atribuyéndoles situaciones o conductas que resultan agraviantes para el honor de las personas. Por ello, se invoca a la población en general a informarse adecuadamente y tomar las previsiones del caso, cuando deba decidir dónde ahorrar o invertir su dinero, o requerir un servicio financiero de cualquier tipo.

Cualquier consulta o denuncia relacionada con personas o empresas que presten servicios financieros, sin autorización de la SBS o sin encontrarse registrados, puede ser presentada a esta entidad, a los teléfonos 0-800-10840 (línea gratuita a nivel nacional) o 01-200-1930, o al correo electrónico informalidad@sbs.gob.pe. También pueden visitar el portal institucional de la SBS www.sbs.gob.pe/informalidad.