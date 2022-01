Hoy la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín comenzará con la vacunación a los menores de 5 a 11 años que tengan factores de comorbilidad y con el grupo de 10 y 11 años. Posteriormente será el turno de los menores de 8 a 9 años y finalmente los niños de 5 a 7 años. La región recibió un primer lote de 33 mil dosis, la meta es vacunar a 173 mil 859 menores contra la COVID-19 en las 9 provincias.

Colegios de la región

La Red de Salud de Valle del Mantaro atenderá desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en las I.E. Santa Isabel y José Carlos Mariátegui (Huancayo); Politécnico Regional del Centro y Salesiano Santa Rosa (El Tambo) y Túpac Amaru (Chilca) de la provincia de Huancayo; y en Concepción la I.E. Heroínas Toledo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

La Red de Salud de Junín tendrá la I.E. Libertador Simón Bolívar como punto de vacunación; la Red de Salud de Chupaca habilitó la I.E. N°30067 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.; la Red de Salud de Tarma tendrá las II.EE. San Vicente de Paul, Newton, Fe y Alegría, Mariscal Castilla de 08:00 a.m. a 3:00 p.m.

En tanto, la directora de la Red de Salud Jauja, Lourdes Ayala Díaz manifestó que en Jauja la vacunación de los niños de 10 y 11 años será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en 5 instituciones educativas: Glorioso 500 Virtual, San José-Primaria, San Vicente de Paúl, Nuestra Señora del Carmen y Ernesto Bonilla del Valle.

En Yauli La Oroya la vacunación iniciará el martes 25 de enero en los siguientes puntos vacunación I.E. Francisco Bolognesi de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (La Oroya), I. E. Héroes del Cenepa, I.E. 31149, I.E. José Galvez Barreneche, I.E. José María Argüedas (Santa Rosa de Sacco) de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y el miércoles 26 en el Coliseo Cerrado de la Oroya Antigua de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

En Selva Central, la Red de Salud de Pichanaqui en la I.E. Santiago Antúnez de Mayolo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (solo para zona urbana); la Red de Salud Satipo atenderá en la I.E José Olaya y la I.E El Progreso y en Mazamari en la I.E Nuestra Señora de las Mercedes, los días 24, 25, 26, 27 y 28 de enero de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.; y la Red de Salud de Chanchamayo en la I.E. La Libertad (San Ramón), I.E. Santa Ana (Perené), Hospital Demarini (niños con comorbilidad) y el Jardín María Auxiliadora (Chanchamayo) iniciará a las 7:00 a.m. a 5:00 p.m., entre otros.

Con padres o apoderado

Los menores pueden acudir con sus padres o un apoderado. Al ingresar al local de inmunización, deberá mostrarse el DNI del niño y de la persona adulta que lo acompaña, quien firmará la hoja de consentimiento informado.

Si, por diversas razones el menor no cuenta con DNI, se puede presentar el certificado de nacimiento o el carné del esquema de vacunación regular (donde se registran todas sus vacunas desde que nació). Al igual que los otros grupos poblacionales, la vacuna de Pfizer que se colocará a los niños de 5 a 11 años consta de dos dosis. La segunda se colocará a los 21 días después de la primera dosis.