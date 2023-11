La Contraloría General alertó sobre un perjuicio económico de S/ 21 167 935 por 6157 equipos médicos y mobiliario que no se encuentran en uso y de los cuales 5510 se encuentran inubicables, estos fueron adquiridos por el Gobierno Regional de Junín entre los años 2018 y 2019 para el hospital El Carmen de Huancayo.

Cuando se realizó el contrato para la construcción del hospital El Carmen en el año 2014, se destinaron más de 21 millones de soles para la compra de 6157 unidades de equipamiento, sin embargo, en la inspección de la contraloría solo se ubicaron 647 equipos en seis ambientes del hospital en construcción.

Desfibriladores, centrales de monitoreo para pacientes, máquina de anestesia, monitor de funciones vitales, mesa de operaciones electrohidráulica, mesa para partos, coche de paro equipado, cámara frigorífica, entre otros, fueron los equipos encontrados en ambientes no adecuados para su almacenamiento, ya que presentan filtraciones de agua, humedad y cajas dañadas, los equipos están valorizados en S/ 7 332 454.

Los otros 5510 equipos médicos no encontrados en las instalaciones están valorizados en S/13 835 480, además no dan razón de su paradero. Se trata de ventiladores neonatales de alta frecuencia valorizados por más de un millón de soles, equipos de cirugía por S/ 520 mil, mamógrafos digitales por más de S/ 467 mil, incubadora neonatal UCI de S/ 362 mil, un ventilador volumétrico avanzado de S/ 508 mil, electromiógrafo de S/ 448 mil, bomba de infusión de dos canales por más de S/ 548 mil, entre otros.

Un nuevo expediente técnico realizado en setiembre del 2022 incluye una nueva adquisición de equipos valorizados en S/ 71 millones, por lo que se generaría un doble gasto ya que los equipos son similares a los que se encuentran almacenados en la obra en construcción.

La obra del nuevo hospital El Carmen en Huancayo se encuentra paralizada desde el 24 de julio del 2023, el consorcio chino responsable dijo que no pueden avanzar debido a que los equipos almacenados obstaculizan el avanza, además pidieron al Gobierno Regional de Junín que liberen los espacios, pero no obtuvieron respuesta alguna. Hasta el momento no se ven acciones de las autoridades regionales para retomar la obra.