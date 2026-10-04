Más de 30 auditores de la Contraloría General de la República iniciaron labores de control en las nueve provincias de Junín durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, como parte del operativo denominado “Ruta del gasto electoral”.

En Junín, el gerente regional de Control, Víctor Lizárraga, llegó hasta Pumpunya, en Chongos Bajo, uno de los sectores afectados por el último sismo. Debido a los daños registrados, los electores fueron reubicados en las instituciones educativas Virgen de Fátima y Virgen del Rosario, donde se instalaron 15 mesas de sufragio para atender a 4,230 ciudadanos.

Durante la visita se verificaron las condiciones de los locales y las medidas adoptadas para garantizar el desarrollo de la jornada ante la posibilidad de que se registre un nuevo movimiento sísmico.

La Contraloría informó que sus auditores reportan en tiempo real las situaciones adversas que puedan encontrar para que las entidades responsables adopten medidas correctivas oportunamente. Además, el operativo utiliza la plataforma RUTA360 para monitorear las labores de control desde distintos puntos del país.

La intervención corresponde únicamente al control logístico y presupuestal y no comprende la votación ni el escrutinio, en respeto de la autonomía de los organismos electorales.

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