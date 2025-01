Ante la crisis que enfrenta el servicio de limpieza del distrito de El Tambo, la municipalidad ha recurrido a alquilar volquetes y camiones para el recojo de residuos sólidos. En la próxima sesión del concejo municipal, los integrantes solicitarán al alcalde Julio Llallico que aplique el Artículo 77 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), que permite a las municipalidades distritales solicitar apoyo temporal a la municipalidad provincial en caso de falta de cobertura en servicios públicos.

avocación.El regidor José García Terrazos indicó que la municipalidad debería declararse en incapacidad para pedir ayuda provincial. “La declaratoria de emergencia no corresponde a una municipalidad distrital, pero sí se puede declarar necesidad pública. Pero de declaratoria no vivimos. Lo que sí corresponde es que la municipalidad pida ayuda a la provincial, en tanto no está en capacidad de afrontar el problema, para que ellos, a través de su concejo, nos extiendan el apoyo. Ese es el mecanismo legal.”, afirmó.

García junto a sus colegas regidores también mencionó que se reunió con trabajadores del área de limpieza para escuchar sus quejas, ya que no es la primera vez que solicitan implementos y equipos.

“Nos han comentado que han recibido leche desde hace tres meses, y además no hay jefe de mantenimiento. Las maquinarias están en mecánicas porque no se paga a los proveedores”, explicó. Debido a esta situación, han tenido que alquilar volquetes para garantizar el recojo de residuos.Con esta problemática, los concejales esperan tomar decisiones en la próxima sesión que permitan mejorar la situación del servicio de limpieza y asegurar un adecuado manejo de los residuos en El Tambo.

SALVAVIDAS. Hace unos días, el alcalde de Huancayo, Dennys Cuba, manifestó su disposición de apoyar a la municipalidad distrital de El Tambo con las compactadoras que ha adquirido. Sin embargo, solicitó una declaratoria de emergencia y el cumplimiento de algunos requisitos necesarios para poder llevar a cabo esta colaboración.