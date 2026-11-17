La provincia de Jauja vivió este lunes una jornada de protestas con cuatro frentes de lucha que paralizaron carreteras, transporte y actividades.

Cientos de pobladores de ocho comunidades de los valles de Yanamarca y Yacus II bloquearon las vías desde la medianoche para exigir al Gobierno Regional de Junín que cumpla con las obras pendientes y atienda sus demandas.

En el sector de Puchococha, pobladores de los distritos de Acolla y Marco bloquearon la carretera Jauja-Tarma con piedras, árboles y desmontes, interrumpiendo durante varias horas el tránsito hacia Tarma y la Selva Central. Los vehículos quedaron varados y muchos pasajeros tuvieron que continuar su recorrido a pie.

Otra medida de fuerza se desarrolló en el puente Stuart, donde manifestantes de Pancán y Yauli restringieron el tránsito hacia La Oroya y Huancayo por la margen derecha.

Los reclamos se centran en la paralización del asfaltado de la carretera a Marco, la demora en la elaboración del perfil y expediente técnico para el desembalse de la laguna Tragadero y el retraso en el reinicio del asfaltado de la carretera JU-103, en el valle Yacus II, proyecto que cuenta con un presupuesto de S/119 millones.

A estas protestas se sumaron estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Sausa, que exigen financiamiento para su nueva infraestructura, y transportistas de la ruta Jauja-Huancayo, quienes reclaman soluciones frente al incremento del precio de los combustibles.

Por la tarde, el gerente regional de Infraestructura, Frank Gonzáles, llegó a la zona para dialogar con los manifestantes. Aseguró que se regularizaron las valorizaciones pendientes a las empresas contratistas y que algunas obras podrían entregarse antes de finalizar el año.

Tras la reunión, los comuneros acordaron liberar las carreteras, pero dieron un plazo de 72 horas al gobernador regional Zósimo Cárdenas para que llegue personalmente a Jauja, supervise las obras y responda por los retrasos. Advirtieron que, si no cumple, convocarán a un paro provincial indefinido.