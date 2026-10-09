Música, folclor y devoción se juntaron en la primera salida del Señor de los Milagros. En su recorrido por las calles de Huancayo, los fieles devotos, tuvieron la oportunidad de cargar el anda durante todo el trayecto. Entre los que lo esperaban estaban los alumnos del colegio Santa Isabel y Politécnico Regional del Centro, que imploraron el cese de la violencia escolar.

“Sentí algo muy especial al cargar al Señor de los Milagros, dicen que el anda pesa según tus pecados, yo lo sentí liviano. Pedí por mi familia, pero también por mis compañeros, hemos pasados momentos muy duros momento”, dijo el escolar isabelino, Joseph Lagos Sinche.

JUNTO AL PAPA. Muy temprano, el arzobispo de Huancayo, monseñor Luis Alberto Huamán Camayo, ofició una misa en su honor. “El Señor de los Milagros rompe cadenas, rompe puertas y rompe muros para unirnos como hermanos, trae su amor que es el milagro más grande de la historia”, mencionó que este año el Cristo de Pachacamilla acompañará al Papa León XIV y por ello se difunde el lema “Con el papa León, el señor de los Milagros, abramos el corazón”.

Además, mencionó que como católicos debemos construir un mundo más fraterno y lleno de paz, ya que el señor trae su amor para todos.

A su salida, el Señor de los Milagros recibió múltiples homenajes, los jóvenes le bailaron marinera y tunantada. En las instituciones educativas y en las casas de familias católicas, le elevaron altares y elaboraron alfombras. Mientras que las mujeres de manera voluntaria, sahumaron con incienso para recibir la bendición.

“Me acaban de detectar el cáncer y hoy le pido fuerzas al Señor de los Milagros, para afrontar la primera quimioterapia de las muchas que voy a recibir, le agradezco porque se que él junto conmigo va a vencer este cáncer”, dijo en medio del llanto Alicia Meza Rafael (47).

El mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros, Favio Mendoza destacó la participación de la población es importante para reafirmar la fe. El recorrido culminó ayer en la iglesia Inmaculada, donde desde hoy se realizarán la primera novena. A las 6.30 p.m. será el rezo del Santo Rosario y a las 7 de la noche será la santa misa.