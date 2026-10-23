Los agarraron dormidos; los golpes del combo y gritos de los policías que llegaron a 28 inmuebles y 6 locales del pasaje Andaluz, despertaron a los implicados de la organización criminal ‘Los Intocables del Centro’ que operaban en Huancayo. El megaoperativo “Diomedes”, se inició la madrugada del jueves para desarticular la banda dedicada a robos y hurtos de celulares, receptación, fraude informático y otros delitos en agravio de 27 ciudadanos.

Once personas fueron detenidas, entre ellos el suboficial Luis Vilcahuamán Orellana. “Amasaron una fortuna de 2 millones de soles en un año y 7 meses, es un duro golpe a la delincuencia. Son 27 los agraviados y se ha incautado 5 vehículos”, dijo el general PNP César Calero Cisneros.

Miles de soles

Según las investigaciones, los integrantes de la organización buscaban a sus víctimas en fiestas, discotecas y clubes nocturnos, donde damas de compañia los dopaban en hostales o casas, para robarles sus pertenencias. Luego los falsos taxistas los abandonaban en desolados. Los maleantes no solo se habrían llevado celulares, también joyas y tarjetas bancarias de sus víctimas.

El fiscal Carlos Ñaupari Cachihuamán explicó que los celulares eran ‘blanqueados’ para que puedan ser vendidos en el mercado ilegal.

“Los celulares robados eran llevados al mercado para la limpieza y sustracción de las billeteras digitales. Para este operativo se realizó el levantamiento de las comunicaciones y el secreto bancario. Esta banda no solo actuaba en Huancayo sino en Pasco, Lima y Abancay”, refirió.

Los detenidos por orden judicial son: Luis Alberto López Sánchez (46) (a) ‘Tiburón’, Yuli Bernaola Salazar (40) (a) ‘Yuli’, Jhon Quispe Antialón (44) (a) ‘Salcerín’, José Aquino Rosales (43) (a) ‘Loro’, Raúl Sánchez Vásquez (27) (a) ‘Raúl’, Susana Luis Vásquez (40) ‘Susy’, Luis Vilcahuamán Orellana (40) (a) ‘Jefaso’, Luis Díaz de la Torre (47), Pol Rosales Landeo (37), Rubén Bravo Salhua (50), María Herrera Campos (46). Todos ellos serán investigados durante 15 días.

Tecnológico

Cabe mencionar que en una vivienda en Huancán que sería de la pareja de Juan Damián Otarola (a) “Marroncin”, quien está preso en el penal involucrado en la banda “Los Tecnológicos”, se halló 175 mil soles en efectivo. Asimismo, en la casa del Jr. Luter King en la Cooperativa Santa Isabel del implicado conocido como “Grillo” se incautó 20 mil soles y 80 celulares; en el stand del mismo acusado que está no habido se confiscó 52 mil soles.

Policía receptador

“Para esta organización es más rentable hurtar celulares”, dijo el coronel PNP Angel Leo Mendoza quien junto al general PNP César Calero lideraron el operativo que movilizó a 500 policías y 32 fiscales.

Para la Policía el suboficial Luis Vilcahuamán sería ‘receptador’, hay escuchas donde se le entregaría celulares para que pueda venderlos.