“Estoy feliz, cumplí mi sueño, estar en el concierto de BTS, jamás lo olvidaré”, comenta emocionada Analy, la ‘Army’ que viajó desde su pueblo Laymina, en el distrito de Acoria, Huancavelica hasta Lima con el sueño de ver en vivo al grupo musical más famoso de la actualidad.

Ella es la ‘Army’ -cómo se denomina a las fans del grupo- de 16 años, que viajó sola desde Huancavelica hasta Lima, sin una entrada para BTS. No obstante, lo que más llamó la atención fue que la adolescente, orgullosa de sus raíces, vestía el traje autóctono de soltera de su pueblo: lució sombrero con flores, mandil, blusa y una manta, que llevaban el color morado que identifica a la comunidad de fans de BTS.

La menor llevó las prendas de su madre, pues la intención era mostrar parte de su cultura.

“Ellos han sido una gran ayuda emocional para mí, porque me han enseñado a quererme a mí misma, con cada una de sus canciones, que son una forma de prevenir el suicidio. Me hubiera gustado conocerlos pero no pude comprar las entradas”, dijo entre lágrimas en las afueras del estadio San Marcos donde se realizaron los conciertos.

Analy narró que durante la primaria sufrió de bullying y acoso escolar por ser de provincia y tener la piel trigueña. “Hoy me siento orgullosa de tener este tono de piel, ellos me han enseñado a amarme a mí misma. BTS llegó con un mensaje en sus canciones en otro idioma: ”Save me", “Butterfly” y yo comencé a amarme a mi misma. Soy orgullosamente de la sierra y vine a representar a las “Armys” de Huancavelica", señaló.

La menor también contó que su bias (que en la cultura del k-pop significa el favorito del grupo) J-Hope, repetía constantemente la importancia de amarse a sí mismos. También, gracias a Jin -otro miembro del BTS- y su amor por la comida, ella dejó atrás los prejuicios por su peso.

Su historia llegó a la prensa peruana y coreana después de recibir un boleto cedido por el influencer Curwen quien finalmente le regaló el ansiado boleto que le permitió a la adolescente huancavelicana vivir la experiencia más increíble a su corta edad.

Ahora en redes sociales la conocen como la “Warmy” por la similitud con el nombre que distingue a los fans.

El regreso

Tras la experiencia vivida, en su casa la recibirán con todo el cariño. Sobre todo su padre Rogelio Ticllacuri Yauri, que es un mil oficios ya que labora en lo que se le presenta y su madre Magdalena Rojas Fernández, dedicada al trabajo en la chacra.

En su colegio, San Ignacio de Loyola, espera reencontrarse con sus compañeros de salón y disfrutar su fiesta de promoción, en una ceremonia sencilla en su colegio.

Un mensaje de superación personal

BTS (Bangtan Sonyeondan) es un grupo de Corea del Sur que debutó en 2013. Está conformado por Kim Nam-joon (RM), Kim Seok-jin (Jungkook: ), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J-Hope), Park Ji-min (Jimin), Kim Tae-hyung (V) y Jeon Jung-kook (Jungkook), y tras cumplir su servicio militar obligatorio y estar alejados del escenario durante casi 4 años, ha iniciado una gira mundial que llegó al Perú los días 7,9 y 10 de octubre pasado.

BTS y las causas sociales: En 2017, el grupo lanzó Love Myself, una campaña desarrollada junto con Unicef que promueve el amor propio y combate la violencia contra niños y adolescentes. (Foto: Unicef Korea)

El grupo ha sido un agente muy activo en la prevención, concientización y apoyo emocional de millones de jóvenes en el mundo, así como de la visibilización de problemática de salud mental.

En 2017, junto a UNICEF realizaron una campaña global contra el acoso escolar, un problema que ha llevado a gran cantidad de menores en Corea del Sur y otros países del mundo a atentar contra sus propias vidas, agobiados por la presión, burlas y agresión emocional y física. La campaña denominada LOVE MYSELF recaudó millones de dólares para financiar programas de protección infantil a nivel mundial.

BTS y Unicef lanzaron video por el "Día Internacional de la Amistad". (Imagen: Captura YouTube ibighit)

“Nuestra campaña LOVE MYSELF consiste en animar a cada joven a encontrar el amor dentro de sí mismos y a difundirlo a los demás...Queremos que todos participen en la campaña para eliminar la violencia, compartiendo su amor y su amabilidad”, dijeron en aquel momento.

También han dado discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en los que han animado a los jóvenes a no callar y “hablar por sí mismos” (Speak Yourself) sin importar los prejuicios por su raza, género o incluso su identidad.

Si bien es cierto, en sus álbumes tratan sobre la presión de un competitivo sistema escolar y laboral, la ansiedad, la depresión, la desesperanza y los pensamientos suicidas, en las letras de sus canciones, también animan a los jóvenes a ver el mundo con empatía, amor propio, respeto y optimismo.

Su fandom “Army” ha seguido los pasos de sus ídolos y se caracterizan por organizar actividades beneficas y donaciones a nombre de los integrantes del grupo.