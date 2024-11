El Pleno del Congreso rechazó por mayoría la reforma constitucional que permitía la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales y que, a su vez, eliminaba los movimientos regionales.

El 29 de mayo, el Legislativo aprobó con 92 votos a favor, 25 en contra y 3 abstenciones el dictamen de seis proyectos de ley (supuestamente) para fortalecer la democracia representativa. No obstante, para aprobar una reforma constitucional, el dictamen debía ser aprobado en dos legislaturas con 87 votos como mínimo. Ayer, la iniciativa no prosperó, para desazón de sus impulsores.

En Junín las opiniones están divididas respecto a la (no) reelección de autoridades regionales, unos consideran que sí hay buenos elementos que gobiernan y que necesitan más tiempo para continuar con sus proyectos políticos; otros, en cambio, estiman que ya el pueblo se pronunció sobre el tema y que debe existir renovación.

En relación a los movimientos políticos independientes, la mayoría está de acuerdo con mantener con vida a tales agrupaciones, pero, señalan que lo de ahora en el Congreso, es una “pasada de mano” puesto que ya liquidaron su participación en elecciones.

Carlo Curisinche

En relación a las agrupaciones regionales me parece favorable, es más debería haberse mantenido siempre. Lo que está demostrado es que muy pocos van a poder continuar o ser beneficiados con esta decisión del Congreso. Muy pocos candidatos que lideraron algunas organizaciones se mantuvieron en su posición, la mayoría se ha afiliado a un partido político. Como abogado digo que no es coherente esa decisión con el derecho de igualdad ante la ley, si algunos congresistas pueden reelegirse, porqué no los gobernadores y alcaldes. Finalmente, en un sistema democrático quienes deciden son los pobladores, así como son estos los que tienen derecho a equivocarse; son ellos los que también tienen la última palabra.

Emerson Nolasco

En realidad, el Congreso de la República está en jaque mate. Consolidar una propuesta de reelección dada la coyuntura, evidentemente, hubiera generado un revuelo político porque ya la población se ha manifestado en los referéndums, en consecuencia creo que están midiendo lo que la población está demandando. Adicionalmente, no se ha consumado la eliminación de los movimientos regionales, por lo tanto subsisten; sin embargo hay muchos movimientos, como el nuestro, que han decidido ir con partidos nacionales y, con la previsión del caso, hemos propuesto ante el partido nacional hacer alianza electoral para que el movimiento tenga vigencia. Estamos organizados esperando esta decisión.

Carlos Arredondo

Saludo la decisión del Congreso de no haber aprobado la reelección inmediata de las autoridades locales y regionales porque eso es sinónimo de corrupción, ahora eso de la no eliminación de los movimientos regionales es una pasada de mano porque el Parlamento ha trabajado a favor de los intereses de los partidos políticos. Te recuerdo que muchos de nosotros hemos tenido que emigrar a un partido nacional y, como consecuencia, los plazos se han vencido para el proceso de afiliación, entonces de nada sirve que continúen los movimientos regionales cuando en la práctica ya hemos sido liquidados porque han eliminado los plazos de afiliación para no participar en los procesos electorales.

Héctor Melgar

La reelección es un tema que debe ser revisado, hay alcaldes y gobernadores que merecen reelegirse porque necesitan hacer un trabajo articulado, estratégico y operativo en el tiempo. Obviamente la mayoría decepciona como es el caso de El Tambo, el más clamoroso que conocemos. También necesitan de participación de los procesos electorales y no solamente darles el privilegio a los partidos nacionales. La amplitud debe ser atendible para todas las opciones, fomentando la participación ciudadana. Estoy plenamente de acuerdo respecto al tema de la no eliminación de los movimientos regionales y reitero que hay alcaldes que necesitan continuar porque están haciendo muy buen trabajo.