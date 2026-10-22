Ni las cámaras de vigilancia impidieron un robo millonario dentro de una galería comercial ubicada a unos pasos de la Municipalidad de Huancayo. Astutos delincuentes forzaron la puerta de la galería Real N° 833 para luego dirigirse específicamente a tres stands, donde habían costosos equipos y accesorios de celulares. En pocos minutos, los facinerosos que serían de 3 a 4, sustrajeron unos 200 mil soles en celulares de alta gama, accesorios y 5 mil 500 soles del agente bancario.

Los delincuentes que cometieron el ilícito en la madrugada de ayer, habrían utilizado uno de los puestos para acceder a los otros. Incluso desactivaron la cámara de seguridad para no ser captados y se apoderaron de 70 celulares, la mayoría iPhones del stand de Olivia Pucllas. Otro de los agraviados es Andre C., a quien también robaron su establecimiento.

Terribles pérdidas a puertas de campaña navideña

Un comerciante de los 12 stand de la céntrica galería, llegó cerca de las 9:00 de la mañana y encontró las puertas, stands abiertos por lo que dio el aviso. Policías de la Divincri llegaron al lugar para recoger evidencias, aunque se presume que los maleantes usaron guantes para no dejar huellas.

“Deben agarrar a esos delincuentes, los vecinos que nos ayuden con las cámaras. El martes cerramos a las 9:40 de la noche , los ladrones desactivaron la cámara de seguridad para robar. Me robaron 70 equipos que compre para la campaña navideña valorizados en unos 170 mil”, dijo al borde del llanto, Olivia Pucallas. Cabe mencionar que los facinerosos también se llevaron los candados.