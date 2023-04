Otro acto delictivo aconteció en el distrito de Chilca de la provincia de Huancayo, esta vez una pollería ubicada entre la avenida Huancavelica y José Pardo fue el blanco de los delincuentes, lamentablemente se llevaron dos televisores y dinero.

“Yo encontré así el local a las siete de la mañana por que los dueños de la casa me avisaron, cuando llegué me di cuenta que los televisores no estaban. Tengo 7 años en este negocio y pido mayor seguridad para los negocios del distrito”, declaró Elvis Chabcasanampa, dueño de la pollería “Moyano”

Se personaron al lugar el escuadrón de emergencia de la Policía Nacional y serenazgo para las pericias del caso y determinar lo que habría sucedido por la madrugada.

Hasta el cierre de esta edición la noticia continúa en desarrollo.