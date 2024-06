La celebración por el Día del Padre está próxima y muchos ya vienen planificando cómo sorprender y engreír al papito de la familia; sin embargo, no siempre es fácil decidir qué se puede regalar en este día, por eso te presentamos distintas opciones que te pueden ayudar a elegir el regalo perfecto.

En la ciudad de Huancayo se puede encontrar variedad de opciones para todos los gustos y precisamente uno de los lugares más visitados es la feria dominical que está ubicada en la Av. Huancavelica, pues allí se puede encontrar desde gorras y polos, hasta zapatos de vestir y artesanía para todos los bolsillos.

“Nuestras camisas son de calidad, tenemos desde 48 hasta 75 soles depende al material, en tallas S-M-L con cortes ceñidos al cuerpo, para los papitos” cuenta Alex, del stand 10 y 11 fila A. En cuanto a pantalones, para los papás modernos, se puede encontrar entre jeans, pantalones drill, polistel y de tela papel, con precios desde 48 a 60 soles en el stand 34A.

Si tenemos un papito en la familia, que le gusta vestir elegante, una muy buena opción son las prendas artesanales que nos ofrece el señor David en el stand 24B dónde vende chompas hechas de lana y alpaca desde los 72 soles hasta 130 que son las de alpaca con doble hilo, él ofrece las chompas que él mismo realiza en todas las tallas y colores neutros.

Si lo que buscas son calzados, la “mamita Cirila” te ofrece zapatillas con costos aproximados a los 100 soles con planta de goma y zapatos de vestir hechos a base de cuero en distintos colores y tallas con precios desde 85 hasta 75 soles. “Me encuentro en el stand 14 y 15 en la fila D, se les hará un descuentito por el día del padre”, señala.

Si de artesanía hablamos, en el stand 21A ofrecen billeteras desde 25 soles, Kira de copas desde 26 soles, licoreras desde 25 soles de acuerdo al tamaño y cuadros desde 16 soles con dibujos de bronce.

Por otro lado, se puede encontrar distintos productos como carcasas personalizadas para celulares, perfumes, ropa y accesorios deportivos, además de comida y hasta servicio de masajes y quiropraxia para que los papitos se desestresen.

Pese a las expectativas que trae consigo estas fechas importantes para los comerciantes, todos ellos coinciden en que las ventas disminuyeron hasta un 70% luego de la pandemia y ahora la recesión económica viene afectando de igual manera “ya no se vende como antes, ahora solo sacamos para cubrir los gastos del día, ya no hay ganancias. Si antes vendíamos hasta 30 piezas a diario ahora solo 4 piezas máximo” dijo preocupado uno de los feriantes. “Varios artesanos tuvieron que cerrar sus stands porque ya no hay ventas, hasta el mismo señor que vende canchita ya no tiene gente. A veces gastamos más en venir a la feria” contó la artesana Margot.