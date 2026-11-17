La incertidumbre y el dolor golpean a la familia Grados Narvaez tras la misteriosa desaparición de su menor hijo, Roger Walter Grados Narvaez, de 11 años, quien fue visto por última vez el pasado domingo 1 de noviembre de 2026 en el distrito de El Tambo.

A más de 15 días de su desaparición, sus seres queridos intensifican la búsqueda y exigen mayor celeridad a las autoridades policiales.

Desesperación de una humilde familia

De acuerdo con el relato de su madre, Lady Claudia Narvaez Tacza, el menor salió de su vivienda ubicada en Cullpa Baja alrededor de las 6:00 a. m. con dirección a Chupaca para cumplir con labores de cobrador en la Empresa de Transportes San Carlos que cubre la ruta Chupaca - Huancayo, lugar donde ocasionalmente solía colaborar.

Sin embargo, el menor no logró encontrarse con la empresa en el horario previsto. Según la información recabada, un vehículo verde de la misma compañía, conducido por el subgerente de la empresa, lo recogió en el Banco de la Nación de Chupaca y lo trasladó de retorno hacia Huancayo.

Fue bajado en la esquina de Paseo La Breña y Tacna alrededor de las 9:00 a. m. de ese mismo día, momento desde el cual se perdió todo rastro de su paradero.

Al momento de su desaparición, el menor vestía polera negra con capucha y letras blancas, pantalón jean azul, zapatillas marrones.

“Hemos recorrido cabinas de internet y todo Huancayo en busca de mi hijo. Por favor, pido que la Policía me ayude a encontrarlo. era un buen niño que sacaba puro AD en sus calificaciones de la escuela en Cullpa. Estamos desesperados”, dijo la madre del menor, quien la mañana de ayer protestó frente a la comisaría.