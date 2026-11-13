Otra familia jaujina vive profunda angustia por la desaparición de Hernán Luis Valencia Salazar (29), de Sincos (provincia de Jauja), cuyo paradero se desconoce desde noviembre de 2025.

Tras acudir a la Cancillería peruana, sus parientes confirmaron que fue enlistado para combatir en el frente contra Ucrania.

El joven viajó a Rusia captado con engaños por una presunta red de trata bajo la falsa promesa de vigilar una mina. Al cumplirse un año sin noticias suyas, sus allegados evalúan viajar hasta ese país para ubicarlo y rescatarlo.