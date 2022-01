Desde hoy (23 de enero), los mayores de 50 años deberán presentar su carnet de vacunación físico o virtual que acredite haber recibido la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, para ingresar a espacios cerrados, esto de acuerdo al Decreto Supremo Nº 005-2022-PCM.

Los centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento, tiendas en general, conglomerados, tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, restaurantes y afines en zonas internas deberán exigir el carnet de vacunación.

La norma también añade que este grupo etario deberá usar mascarilla KN95, o, en su defecto, una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta una mascarilla comunitaria (tela), para circular por las vías de uso público y en lugares cerrados.

Con carnet o con prueba

Asimismo, la norma dispone que los pasajeros del servicio de transporte interprovincial terrestre mayores de 18 años, en los cuatro niveles de alerta, solo podrán abordar si acreditan su dosis completa de vacunación en el Perú y/o en el extranjero, y a partir del 23 de enero del 2022 la dosis de refuerzo para mayores de 50 años.

Añade que, en su defecto, pueden presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de abordar.

Actualmente, las provincias de Huancayo, Chanchamayo, Satipo y Tarma están en “alerta alto” y la inmovilización será de 12:00 a.m. a 04:00 a.m., para el resto de provincias de 02:00 a.m. a 04:00 a.m.