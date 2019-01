​Designación de odontólogo en EMSEM es cuestionado por regidores de Huancayo

Síguenos en Facebook

En la segunda sesión ordinaria del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) los regidores ratificaron al nuevo presidente del directorio de la Empresa Municipal de Servicios Múltiples (EMSEM), Paul Quispe Mendoza. Sin embargo, los regidores de la oposición cuestionaron la experiencia del profesional, así como la falta de requisitos que lo avalen.

DISCUSIÓN. El regidor Paulo Beltran Ponce, señaló que si bien es cierto, en el perfil no establece la carrera por ser un cargo de confianza, no obstante, que no tenga experiencia o conocimiento en gestión pública, es preocupante. Y que el alcalde pidió voto de confianza para que la experiencia se demuestre en el campo.

Según el CV que se entregó a los regidores, menciona que Quispe Mendoza es cirujano dentista y esta cursando el tercer semestre en una maestría en Administración y Gerencia Pública en la UNCP.

Además, tiene alrededor de 16 años de experiencia laboral en establecimientos de salud. Ninguna en administración pública.

El concejal Hernán Gómez Cisneros, aclaró que él no voto a favor ni en contra. “No entregó sus antecedentes penales ni judiciales. Por eso solicite ello, por ser documentos de transparencia”, sentenció.

Asimismo, el día de su designación, los regidores también cuestionaron que se saltaran los pasos. Al requerir sus antecedentes judiciales y penales, que según norma debe presentar. El alcalde de la MPH, Henry López, solo atinó a decir, que dejen de lado la burocracia.

El burgomaestre, precisó que es una cargo de confianza, y que cuando se habla de gestión es trasversal en todas las profesiones, es decir, no se puede limitar el cargo por la profesión.

Además, que EMSEM es una empresa que esta en quiebra, por lo que buscara una solución. “Sí es irrecuperable, se liquidará”, señaló.

El regidor de Perú Libre, William Quispe, dijo que se siguió el proceso y que no existe impedimento para que asuma ese cargo.

CANTIDAD. El presidente del directorio del EMSEM fue ratificado con 9 votos a favor, 3 en contra y 2 concejales se abstuvieron.