Con un perfil falso a nombre de Paola, un técnico electricista captó a una menor de 16 años y la amenazaba para tener encuentro íntimo, caso contrario publicaría sus videos.

Tras la grave denuncia, policías de la Divincri detuvieron a Dariel Sebastián C. B. (23), exestudiante de Ingeniería Mecatrónica. Según la denuncia, Dariel, habría contactado a la menor por WhatsApp para participar en un nuevo encuentro sexual bajo la amenaza de publicar las imágenes que tenía en su poder.

Los agentes encontraron tres cuentas de WhatsApp en el celular del detenido. Una de ellas utilizaba el nombre de “Paola” . La madre de la agraviada mencionó que bajo amenazas habría acudido a dos de esas citas donde habría sido fotografiada y grabada. Para atrapar al presunto chantajista una policía se hizo pasar por una amiga de la menor y así cayó el acusado.