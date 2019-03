“Deviandes ha propuesto 15 ampliaciones para la Carretera Central”

Síguenos en Facebook

La ejecución de una vía de 4 carriles, alterna a la Carretera Central, inició en la gestión del ex gobernador Ángel Unchupaico. Sin embargo, la actual autoridad regional tiene en mente devolver la unidad ejecutora de este proyecto al Ministerio de Transportes. Su propuesta es aceptar la iniciativa de Deviandes que ha planteado ampliar la actual vía Central en 15 puntos de 10 kilómetros en cada uno.

¿En qué fase han quedado los estudios de la carretera de 4 carriles alterna a la Carretera Central?

No hay un avance, ni siquiera hay una comunicación (con el gobierno regional de Lima). Ya le he mandado dos cartas y no me responde le gobernador regional de Lima. El señor Unchupaico ha recibido un promedio de 12 millones de soles y prácticamente no hay dinero ni se ha culminado. Eso para nosotros es un problema y a raíz de eso hubo una reunión la semana pasada en la comisión de Transporte y nos están volviendo a citar la próxima semana. Estoy esperando que la consultora levante las observaciones que le hemos hecho y nos responda. Ya he conversado con el comité de esta vía y me he comprometido a terminar el proyecto así esté mal. No hay otra que continuar. Le hice presente al ministro Edmer Trujillo que fue un error total de Kuczynski de darle los presupuesto por separado y él es de la misma idea. Lo que pasa es que el dinero ya está invertido y está dado y lo que queda es concluirlo.

¿Ya se invirtió los 12 millones? Debe haber un saldo de medio millón. Sin palabras.

Pero hay un avance. Sí. Estoy revisando y voy a ir a Lima la semana que viene con esa documentación. Voy a plantear eso, que el MTC retome su obligación que nunca debió haberla repartido entre dos gobiernos regionales. Espero que el ministro tenga a bien acoger la obra y nosotros devengarle lo poco que tenemos. Devolvérselo al gobierno central para que continúe esa obra porque caso contrario así yo no lo acabe y Lima lo acabe sigue siendo un fracaso.

Claro, porque estará listo el expediente y no habrá presupuesto. Y después hacer la compatibilidad. Es un gran problema. Es más, he recibido la visita de los funcionarios de Deviandes y me han dicho que esa es la carretera invisible que nunca se hará. Ellos conocedores de los temas de carretera. Ellos me han traído otra propuesta de hacer 15 ampliaciones en la Carretera Central, en los espacios que son ampliables, porque hay otros que no son. Por ejemplo, abra Anticona es inampliable. Me van a remitir esa información. Yo voy a hablar con eso. En esa misma reunión le voy a plantear al ministro de Transportes. Y esa sí sería nuestra tarea.

Pero eso le toca a Provías.

Legalmente debería hacerlo Provías pero me manifiestan los de Deviandes que ya le han planteado y no les interesa. Por eso han venido a buscar aquí que la fuerza regional se manifieste por esa necesidad. Yo le dicho que me transfieran los estudios y en la reunión que voy a tener de la carretera central alterna a la vez voy a platear esos 15 tramos ampliables. Cada tramo de ampliación es más o menos 10 kilómetros.

Entonces la población debe esperar resultados en esta Carretera Central y no en la alterna.

En ambos. Lo que voy a procurar es plantearle el ministro de Transportes y Comunicaciones que asuma su responsabilidad. Si el ministro no quiere tomar esta tarea, nosotros no vamos a abandonarla. Avanzaremos lo que nos corresponde.

Eso puede entenderse como que Vladimir Cerrón quiere lavarse las manos.

El problema antes de evadir la responsabilidad es ver la viabilidad. Hasta ahora considero que ese proyecto es inviable y cuando yo concluya mi expediente técnico para Lima eso va a ser incompatible. El único ente que podría entrar ahí como ente dirimente es el MTC y el MTC tiene el dinero y los técnicos suficientes para de una vez tomar el toro por las astas.