El candidato de Alianza para el Progreso al Gobierno Regional de Junín, Arnoldo Mallma, anunció en sus redes sociales el respaldo de Dimas Aliaga Castro y alcaldes electos de Chupaca, Concepción y Tarma a su candidatura en la segunda vuelta. Sin embargo, Aliaga aclaró que se trata de una decisión colectiva de candidatos y simpatizantes, y no de una posición oficial de Renovación Popular.

En su publicación, Mallma agradeció el respaldo y la confianza de Aliaga, excandidato regional por dicha organización política, y de las autoridades municipales electas, señalando que era momento de unir fuerzas para trabajar por la región.

Consultado sobre los motivos de su adhesión, Dimas Aliaga explicó que el apoyo responde a una decisión colectiva adoptada tras consultar con candidatos y simpatizantes de Renovación Popular, principalmente de distintos sectores de la Selva Central.

El ex candidato regional sostuvo que uno de los motivos para respaldar a Mallma es evitar la continuidad de prácticas que cuestiona de anteriores administraciones regionales, entre ellas la corrupción, el presunto mal uso de los recursos públicos y las obras iniciadas que quedan inconclusas.

“Arnoldo tiene el beneficio de la duda y en una eventual gestión deberá considerar recomendaciones para garantizar la transparencia y el adecuado manejo del presupuesto regional”, señaló Aliaga sobre el candidato de Alianza para el Progreso.

Sobre las acciones concretas que implicará el respaldo, indicó que, por ahora, se trata de un apoyo político, sin precisar si sus seguidores participarán activamente en las actividades de campaña.

Asimismo, confirmó que la decisión no ha sido comunicada formalmente a las instancias regionales ni nacionales de Renovación Popular.

“El respaldo no representa una decisión institucional del partido, sino una iniciativa colectiva de candidatos y simpatizantes, entre ellos de algunas autoridades municipales electas”, precisó el excandidato regional.

Indicó que el respaldo de estos actores políticos vinculados a Renovación Popular, “no implica la adhesión oficial de toda la organización a su candidatura”.