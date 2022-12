La consejera regional Tatiana Arias y las regidores Lariza Rojas y Melissa Huayhua coinciden en que Dina Boluarte, la primera mujer presidenta del país, no ha tomado las decisiones correctas en estas primeras semanas de su gobierno. Cada una subraya esos desaciertos. Para Arias, Boluarte no puede decir ‘la pelota’ está en la cancha del Congreso y lavarse las manos. Rojas, regidora de Huancayo, critica la indiferencia de la presidenta ante las muertes. Y dice que si es verdad que habían infiltrados senderistas, ¿por qué no se los detuvo? Finalmente, Melissa Huayhua indica que si la crisis se acrecentó es por la falta de manejo de la presidenta; sin embargo, ella está de acuerdo con que hubieron infiltrados terroristas en las protestas.

CONSEJERA REGIONAL TATIANA ARIAS

Ha utilizado su último as bajo la manga: decir que es discriminada por ser mujer. Yo creo que su gobierno no se mide porque es mujer o no. El hecho de victimizarse no me parece. Está jugando al papel de Poncio Pilatos, dice ‘yo soy Ejecutivo no tengo responsabilidad’ y le tira la pelota al Congreso. Si recordamos el breve periodo de gobierno de Merino, bastaron dos muertos para que Ejecutivo y Legislativo tomen una decisión, ahora estamos superando las 20 personas. Si a ella le preocupa saber cuál fue la causa de la muerte de las personas en las protestas, no se podría mandar a un fuero militar porque habría conflicto de intereses.

REGIDORA PROVINCIAL LARIZA ROJAS

Esta presidenta no nos representa. Teníamos espectativa de que ella cambiaría lo que estaba pasando, iba a haber una mesa de diálogo, iba a tener reuniones con las diferentes representaciones a nivel nacional, pero lamentablemente ha hecho oídos sordos. Lo que más duele es su indiferencia. La señora lo único que hizo es militarizar nuestro país, ¿así se puede pedir gobernar con la población? o es que quiere gobernar a espaldas de la población. Yo viví la época sangrienta del gobierno aprista, del gobierno fujimorista y ahora vivo el autoritarismo de un gobierno de izquierda.

REGIDORA PROVINCIAL MELISSA HUAYHUA

Muy contenta como mujer política de que tengamos la primera presidenta del Perú; sin embargo, esperábamos un mejor desempeño en esta crisis que está atravesando el país. No compartimos parte de sus decisiones, sobre todo cuando no escucha el clamor de la població. Esta crisis se ha acrecentado por las decisiones no acertadas de Dina Boluarte. Creemos que este gobierno no tiene la legitimidad porque el pueblo no le está dando el respaldo. No compartimos los excesos tanto de parte de las fuerzas policiales pero hay que renocer que se han infiltrado personajes vinculados al terrorismo, se está creando un caos interno.