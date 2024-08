Un total de 150 696 turistas fue lo que registró la Dirección Regional de Turismo (DIRCETUR) Junín, la cifra más alta de todas, durante los 4 días de feriado largo por Fiestas Patrias 2024. Sin embargo, las agencias de turismo de Huancayo, califican esta cifra como elevada y fuera de la realidad.

Realizando la multiplicación de la cantidad de visitantes (150 696) y el gasto que cada uno de ellos habría realizado en la región Junín (S/600) durante los 4 días, se llegó a la suma de un impacto económico de 91 millones 623 mil 168 soles (datos de la Dircetur).

En la infografía se puede apreciar la cantidad de vehículos que se movilizaron por la región, registrados por los peajes de acceso y salida. También se mencionó que se realizaron encuestas y recopilación de datos de los hoteles, agencias de viaje, principales zonas turísticas que se tiene en las provincias de Huancayo, Tarma y la Selva Central. Llegando a la conclusión que el flujo turístico de estas ultimas Fiestas Patrias, fue de más de 150 mil visitantes.

“Se tomó la información de todos los hoteles, categorizados y no categorizados, que fue como una muestra. Los peajes fueron los que registraron la cantidad de vehículos de transporte público y privados que nos permitió sacar la cifra de la cantidad de personas que transitan por la carretera”, mencionó el director regional de Turismo, Julio Abanto Llaque.

Por su parte, Rubén Riveros - subdirector de Turismo, quien brindó la información en la conferencia de prensa, detalló que no se registró la información de visitantes que llegaron a la región provenientes de Huancavelica, Ayacucho y el sur del Perú.

“Por el peaje UP Quilla han pasado 270 mil pasajeros, pero no podemos considerar a todos como turistas, ya que solo tomamos el 40% por las festividades, tampoco podemos medir los que vienen de Ayacucho y Huancavelica, porque el peaje que tenemos en Cullhuas (Huancayo) registra la salida de vehículos pero no de los que ingresan”, manifestó Riveros.

Por su parte el gerente de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) Joshelim Meza León, detalló que se llegó a registrar a más de 70 mil visitantes en Huancayo, entre los que retornaron a casas de familiares para pasar fiestas de santiago, Fiestas Patrias y los que se albergaron en hoteles de la Incontrastable.

“Como Huancayo tenemos 72 mil 405 turistas que se registraron gracias a los factores positivos como vacaciones escolares, Fiestas Patrias y Santiago. De esta cifra, un total de 28 mil retornaron para visitar a sus familiares y por las fiestas”, aseveró Meza León.

“La data tiene que actualizarse y mejorarse, ya que no todos han enviado su información. Lo que pedimos es que se entregue las cifras reales, ya que, como agencias de turismo, calculamos que habrían llegado 65 mil turistas, pero contando desde el 23 de julio hasta el 10 de agosto, y no los 150 mil visitantes en solo 4 días, es decir cada día llegó más de 30 mil”, dijo Manuel Nieto representante de las agencias de turismo.